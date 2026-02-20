PUBBLICITÀ

Il Napoli resta col fiato sospeso per McTominay. La presenza del centrocampista scozzese in vista del match di domenica 22 febbraio alle 15 contro l’Atalanta resta in forte dubbio.

È lo stesso McTominay a parlare del suo stato di salute.

PUBBLICITÀ

“Voglio giocare ma dipende da come starò”, McTominay “avverte” in vista dell’Atalanta

Lo fa in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Ma le sue parole non sono servite a dissipare i dubbi: “Sto dando il massimo per esserci domenica – racconta – è dura arrivare al centro sportivo e non poterti allenare con i compagni, voglio disperatamente giocare ma devo essere sicuro del mio stato”.

Insomma per quanto lo scozzese sia di tempra dura e votato al sacrificio, visto l’andazzo di stagione, Antonio Conte difficilmente vorrà forzare i tempi e rischiare poi di privarsi del suo talento a centrocampo a lungo, a meno che staff medico e giocatore non diano indicazioni chiare sull’infiammazione che lo sta tormentando.

Contro l’Atalanta, in trasferta a Bergamo, domenica pomeriggio, in difesa, con Rrahmani out, ci sarà una linea a tre con Juan Jesus, Buongiorno e Beukema; gli ultimi due soprattutto, sono chiamati alla responsabilità di dare sicurezza al reparto. Il centrocampo è la zona in cui il tecnico leccese deve compiere più scelte per la trasferta di domenica a Bergamo contro l’Atalanta.

Accanto a Lobotka, la pazza idea potrebbe essere quella di schierare dal primo minuto l’altra cornamusa del Napoli, Billy Gilmour, rientrato in campo contro la Roma. Dietro Hojlund, qualche alternativa in più: insistere con Vergara ed Elmas, oppure giocare dal fischio d’inizio la carta Giovane, tenendo Alisson Santos in panchina come jolly per accelerare il ritmo del match nella ripresa.