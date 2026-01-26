PUBBLICITÀ
Voragine in via Acton, centauro ferito dopo la caduta

Antonio Mangione
Un’altra buca si è aperta all’alba in via Acton, all’altezza dei Cavalli di Bronzo, dopo le piogge intense della notte. Un motociclista è caduto finendo sull’asfalto dissestato ed è stato soccorso dalla municipale e dalla protezione civile. La zona è stata transennata e il traffico è andato subito in tilt con lunghe code verso piazza Vittoria.
Secondo i primi rilievi l’acqua non sarebbe defluita a causa delle caditoie ostruite. La strada, già più volte allagata negli ultimi mesi, è ancora coperta da uno strato provvisorio di asfalto dopo i lavori per la rete tranviaria. Comune e Abc sono attesi sul posto per verificare le condizioni delle condotte e prevenire nuovi cedimenti, mentre altre piogge sono previste nelle prossime ore.

A seguito delle verifiche effettuate da ABC Napoli (Acqua Bene Comune) sulla rete fognaria cittadina, sono state riscontrate ostruzioni e sedimentazioni nel sistema di raccolta delle acque meteoriche in Via Acton .
Al fine di ripristinare la corretta funzionalità idraulica e prevenire disagi, ABC ha programmato a sua cura interventi urgenti di pulizia del collettore fognario pluviale. Per minimizzare l’impatto sul traffico veicolare, i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno , interessando la corsia lato Via Riccardo Filangieri di Candida Gonzaga.
Cronoprogramma degli interventi: I lavori inizieranno mercoledì 28 gennaio e si articoleranno in 10 sessioni notturne , dalle ore 20:30 alle ore 06:30 del mattino successivo, secondo il seguente calendario :
•     1° intervento: Mercoledì 28 – Giovedì 29 gennaio
•     2° intervento: Giovedì 29 – Venerdì 30 gennaio
•     3° intervento: Lunedì 2 – Martedì 3 febbraio
•     4° intervento: Martedì 3 – Mercoledì 4 febbraio
•     5° intervento: Mercoledì 4 – Giovedì 5 febbraio
•     6° intervento: Giovedì 5 – Venerdì 6 febbraio
•     7° intervento: Lunedì 9 – Martedì 10 febbraio
•     8° intervento: Martedì 10 – Mercoledì 11 febbraio
•     9° intervento: Mercoledì 11 – Giovedì 12 febbraio
•     10° intervento: Giovedì 12 – Venerdì 13 febbraio
Il calendario degli interventi resta subordinato a eventuali allerte meteo o emergenze legate alla gestione della rete.
Il Servizio di Polizia Locale monitorerà le operazioni per la gestione del traffico veicolare e garantirà la rimozione di eventuali veicoli (auto e moto) in sosta nelle aree interessate dal cantiere, al fine di consentire l’operatività di ABC e dell’impresa appaltatrice

