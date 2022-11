Tragedia sfiorata in provincia di Napoli, si aprono due voragini a 30 metri di distanza

Attimi di paura a Succivo dove, in soli 3 giorni, due voragini si sono aperte a soli 30 metri di distanza. Una vera e propria tragedia sfiorata, visto che per puro caso nessuno si trovava a passare di dì al momento del crollo. Il crollo della strada è avvenuto infatti nei pressi di un campo sportivo.

Un fenomeno, quello delle voragini, purtroppo sempre più diffuso a Napoli e in provincia. Soltanto un mese fa, lo scorso 31 ottobre, a Villaricca venne sgomberata una intera palazzina a causa del cedimento del fondo stradale. Anche in quel caso, fortunatamente, non si registrarono feriti. “Stamattina abbiamo sentito un boato ed è crollato quasi tutto: sembrava fosse un terremoto. Siamo a rischio sgombero e non sappiamo dove andare. In questa strada abitano circa 20 famiglie“, le parole di un residente.