Wanda Nara e Icardi tornano insieme: “Le storie Disney hanno anche seconde stagioni”

Neanche nelle migliori telenovelas argentine: Mauro Icardi e Wanda Nara tornano, di nuovo, insieme. Dopo le voci di presunti tradimenti e dopo che la showgirl, nonché agente del calciatore, aveva dichiarato a Verissimo di essere convinta della decisione presa (lasciare Mauro), la coppia più chiacchierata del mondo del calcio è tornata insime.

A renderlo noto è l’attaccante del Galatasaray con un post pubblicato su Instagram insieme alla compagna. “Non è la donna della mia vita, è la mia vita stessa trasformata in una donna. Le storie Disney hanno anche seconde stagioni. Ti amo Wanda” si legge. “Ti piace farti del male?”, “Non abboccare di nuovo”, “Basta, perché ti fai questo”, sono alcuni dei duri commenti apparsi sotto le foto.

Wanda Nara rompe il silenzio sulla separazione con Icardi: “Lo amo, ma è finita” [ARTICOLO 06/11/2022]

Wanda Nara ha rotto il silenzio sulla fine del suo matrimonio con Mauro Icardi. L’imprenditrice e influencer argentina si è “confessata” a Verissimo di Silvia Toffanin per spiegare i motivi che l’hanno portata a chiedere la separazione dal calciatore. “Non stiamo insieme da due mesi ma prima di entrare qui stavo parlando con lui. Abbiamo cinque figli insieme, lui è molto presente anche con i ragazzi che ho avuto dal mio ex marito”, ha esordito Wanda.

“La verità è che io sono un po’ all’antica e per me la famiglia è la cosa più importante. Io ho lasciato la mia carriera, il mio lavoro, per dare priorità alla famiglia. La mia priorità era accompagnare Mauro nella sua carriera. Quando abbiamo iniziato a litigare e non c’era più pace in casa ho pensato alla tranquillità dei bambini e ho detto basta”, ha spiegato la 36enne.

Silvia Toffanin, fatto il punto della situazione sul rapporto con Mauro Icardi, chiede a Wanda Nara cosa ci sia di vero nella storia con il rapper di 22 anni L-gante. “Non è vero che ho tradito Mauro con il L-gante. Ho fatto uno shooting di abiti sportivi, mi ha chiamato un’azienda e lo shooting ha funzionato, il manager mi ha proposto di partecipare ad un suo videoclip musicale e da lì e partito tutto”.

Poi, per finire, Wanda Nara sorprende tutti. “Io amo Mauro, è la persona più importante in questo mondo per me, e lui sa che io sarò sempre la sua procuratrice. Ci siamo lasciati, ma non possiamo escludere niente. È vero ho firmato la pratica di separazione, ma… Non è vero che non mi ha pagata e penso che non lo farebbe mai. Vedremo in futuro se torneremo qui insieme a parlare, chissà“.