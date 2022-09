Wc sul tettuccio e scritte sull’auto incendiata, arriva la risposta su TikTok: ““Rimanete semp e p… nostr”

A Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, la tensione si taglia con il coltello. Durante gli ultimi mesi lo scontro tra quello che fino a poco tempo fa era il clan egemone, i “Bodo” De Micco, e i De Luca Bossa è diventato sempre più violento e cruento. Una rivalità che va anche al di là dei meri interessi economici e del controllo del territorio, si tratta di odio, rancore, rabbia. Sentimenti accresciutisi all’indomani della morte del 23enne Carmine D’Onofrio, il figlio naturale di Giuseppe De Luca Bossa, ucciso per volere di Marco De Micco, capo dei Bodo.

Dopo l’attentato in via Miranda, strada dove abitano diversi esponenti dei Bodo, in quella stessa via la notte dello scorso 13 settembre, è stata abbandonata una carcassa di auto incendiata, risultata rubata, con scritte offensive e volgari e la dicitura “infami” indirizzati ai De Micco ed un water sul tettuccio che va rinforzare l’idea che i rivali hanno del ex clan egemone. Un cittadino ha segnalato la presenza dell’auto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Intanto il boss Bodo da dietro le sbarre, come sua abitudine, risponde ai rivali attraverso il proprio profilo Tik Tok che negli ultimi giorni ha cambiato nome proprio per mandare un messaggio ai De Luca Bossa : “rimanete semp e pall nostr”