Come in ‘Weekend con il morto’, portano cadavere in banca per riscuotere la sua pensione e scappano

Potrebbe essere la trama di ‘Weekend con il morto‘, ma incredibilmente è la realtà. Accade tutto in Irlanda, all’ufficio postale di Carlow Town. Qui arriva un uomo che vuole richiedere la pensione del 66enne Peadar Doyle: l’impiegato, però, spiega a quest’ultimo che solo il diretto interessato può riscuoterla. Così, poco dopo, arriva con un amico e entrambi trascinano una terza persona: il signor Doyle. Quest’ultimo, però, era morto. Quando una delle signori presenti si accorge di quanto sta accadendo, lancia l’allarme. I due hanno prima detto che il pensionato stesse per avere un infarto, poi sono scappati senza soldi e mollando lì il cadavere.

Le indagini della polizia

Dalle indagini della polizia, è stato appurato che Doyle viveva proprio accanto all’ufficio postale, in Pollerton Road. Non si sa, però, se conoscesse i due fuggitivi. Inoltre, c’è da chiarire anche quando l’uomo sia morto: l’autopsia, infatti, non è riuscita a far luce su questo mistero. La speranza è che ci siamo telecamere a circuito chiuso lungo il tragitto della casa del pensionato, che avrebbero potuto riprendere la scena e stabilire se Doyle fosse già morto ed i due uomini abbiano volutamente preso il suo cadavere per riscuotere i soldi.