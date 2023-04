WhatsApp, in arrivo le chat nascoste da impronta digitale: su quali smartphone funzionerà

PUBBLICITÀ

WhatsApp è al lavoro per introdurre una nuova funzione che permetterà agli utenti di aumentare la privacy delle loro conversazioni. Come anticipato dal sito WabetaInfo, il client di messaggistica di Meta-Facebook, potrebbe presto lanciare l’opzione ‘chat lock’.

Con questa, gli utenti avranno l’opportunità di bloccare una singola conversazione, che potrà essere letta solo tramite un accesso con impronta digitale. “Per proteggere la tua privacy, una chat bloccata non può essere aperta senza un’impronta digitale o un passcode. Inoltre, se qualcuno tenta di accedere al tuo telefono e non riesce a fornire l’autenticazione necessaria, verrà richiesto di cancellare la chat per aprirla” spiegano dal sito.

WhatsApp nasconderà dunque le chat scelte dall’utente, rendendole illeggibili ad occhi indiscreti. Ad oggi, è già possibile bloccare tutta l’applicazione con un codice personale o con l’impronta digitale ma il metodo individuato da WabetaInfo introduce un ulteriore livello di protezione applicato a conversazioni selezionate. La funzione potrà essere attivata direttamente dal menu di informazioni della chat, sia con singoli contatti che di gruppo.

Tutte le conversazioni etichettate come ‘nascoste’ saranno visibili esclusivamente accedendo a questa specifica pagina e rimosse dall’elenco cronologico che appare all’apertura del client. Ancora i tecnici di WabetaInfo riferiscono che le foto e i video presenti nelle chat bloccate non saranno salvati automaticamente nella galleria dello smartphone, come accade per le conversazioni tradizionali. Per il momento, l’opzione ‘chat lock’ è stata individuata sulla versione 2.23.8.2 di WhatsApp per Android, il cui rilascio è atteso prossimamente.