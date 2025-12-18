World Dance Competition, grandi successi per la Star Dance Academy di Giugliano

PUBBLICITÀ

Montecatini Terme è stata il palcoscenico di un importante evento internazionale dedicato alla danza: la World Dance Competition, che ha visto la partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia e dall’estero. Tra le realtà che si sono maggiormente distinte spicca la Star Dance Academy, di via Casacelle a Giugliano, diretta da Ivana Palumbo, che ha conquistato pubblico e giuria con risultati di grande prestigio.

La scuola ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il 3° posto per il gruppo grande, dimostrando alto livello tecnico, preparazione e forte spirito di squadra. Straordinari anche i risultati nelle esibizioni individuali: una giovane allieva della scuola ha conquistato il 1° posto nella categoria solista e un ulteriore 2° posto solista, confermando l’eccellenza del lavoro svolto all’interno dell’accademia.

Protagonista di questi successi è Garofalo Mariarosaria, che ha saputo distinguersi grazie a talento, impegno e passione, portando a casa due importanti piazzamenti in una competizione di livello internazionale.

Fondamentale il contributo delle coreografie firmate da Sara Iazzetta, insegnante e coreografa della scuola, che con creatività e professionalità ha saputo valorizzare al meglio le capacità degli allievi, rendendo ogni esibizione intensa ed emozionante.

Oltre ai podi, la Star Dance Academy ha ricevuto anche numerose borse di studio, ulteriore riconoscimento della qualità artistica e formativa del lavoro svolto.

Grande la soddisfazione dei genitori, che desiderano ringraziare la scuola frequentata dalla propria figlia per l’attenzione, la dedizione e l’amore trasmessi ogni giorno agli allievi. La Star Dance Academy si conferma così una realtà di eccellenza nel panorama della danza, capace di formare giovani talenti e portarli a brillare su palcoscenici internazionali.