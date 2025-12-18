PUBBLICITÀ
HomeAttualità e SocietàWorld Dance Competition, grandi successi per la Star Dance Academy di Giugliano
Attualità e SocietàGoodnews

World Dance Competition, grandi successi per la Star Dance Academy di Giugliano

Antonio Mangione
Di Antonio Mangione
Ultima modifica:
World Dance Competition, grandi successi per la Star Dance Academy di Giugliano
World Dance Competition, grandi successi per la Star Dance Academy di Giugliano
PUBBLICITÀ

Montecatini Terme è stata il palcoscenico di un importante evento internazionale dedicato alla danza: la World Dance Competition, che ha visto la partecipazione di scuole provenienti da tutta Italia e dall’estero. Tra le realtà che si sono maggiormente distinte spicca la Star Dance Academy, di via Casacelle a Giugliano, diretta da Ivana Palumbo, che ha conquistato pubblico e giuria con risultati di grande prestigio.

La scuola ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il 3° posto per il gruppo grande, dimostrando alto livello tecnico, preparazione e forte spirito di squadra. Straordinari anche i risultati nelle esibizioni individuali: una giovane allieva della scuola ha conquistato il 1° posto nella categoria solista e un ulteriore 2° posto solista, confermando l’eccellenza del lavoro svolto all’interno dell’accademia.

PUBBLICITÀ

Protagonista di questi successi è Garofalo Mariarosaria, che ha saputo distinguersi grazie a talento, impegno e passione, portando a casa due importanti piazzamenti in una competizione di livello internazionale.

Fondamentale il contributo delle coreografie firmate da Sara Iazzetta, insegnante e coreografa della scuola, che con creatività e professionalità ha saputo valorizzare al meglio le capacità degli allievi, rendendo ogni esibizione intensa ed emozionante.

Oltre ai podi, la Star Dance Academy ha ricevuto anche numerose borse di studio, ulteriore riconoscimento della qualità artistica e formativa del lavoro svolto.

Grande la soddisfazione dei genitori, che desiderano ringraziare la scuola frequentata dalla propria figlia per l’attenzione, la dedizione e l’amore trasmessi ogni giorno agli allievi. La Star Dance Academy si conferma così una realtà di eccellenza nel panorama della danza, capace di formare giovani talenti e portarli a brillare su palcoscenici internazionali.

PUBBLICITÀ
Antonio Mangione
Antonio Mangionehttp://www.internapoli.it
Giornalista pubblicita iscritto dalll'ottobre 2010 all'albo dei Pubblicisti, ho iniziato questo lavoro nel 2008 scrivendo con testate locali come AbbiAbbè e InterNapoli.it. Poi sono stato corrispondente e redattore per 4 anni per il quotidiano Cronache di Napoli dove mi sono occupato di cronaca, attualità e politica fino al 2014. Poi ho collaborato con testate sportive come PerSempreNapoli.it e diverse testate televisive. Dal 2014 sono caporedattore della testata giornalistica InterNapoli.it e collaboro con il quotidiano Il Roma

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati