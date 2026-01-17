PUBBLICITÀ
Attualità e Società

‘World Pizza Day’, la dedica di Sorbillo a Geolier: “Arte e gastronomia, insieme siamo i più forti”

Ultima modifica:
“La Pizza Napoletana ha 300 anni di storia, è un monumento da mangiare, è Napoli nel piatto, noi tutti ne siamo fierissimi”.

Così il pizzaiolo Gino Sorbillo omaggia il prodotto per eccellenza della città nel giorno del ‘World Pizza Day’.

E lo fa ospitando Geolier in uno dei suoi locali, e dedicando una pizza speciale al giovane artista partenopeo.
L’evento si è svolto nel Centro Maximall di Pompei: “Un incontro – racconta Sorbillo – caratterizzato dall’ascolto con Geolier della canzone ‘Cchiù Fort’, perché in questo giorno vogliamo ricordare che è proprio la pizza napoletana di tutti i pizzaioli napoletani ad essere la più forte, la più amata e la più richiesta”.

“Arte e gastronomia insieme – conclude il pizzaiolo – per dire al mondo che Napoli è questo: un messaggio che unisce le eccellenze e i valori di una città unica”.

 

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

