“La Pizza Napoletana ha 300 anni di storia, è un monumento da mangiare, è Napoli nel piatto, noi tutti ne siamo fierissimi”.

Così il pizzaiolo Gino Sorbillo omaggia il prodotto per eccellenza della città nel giorno del ‘World Pizza Day’.

‘World Pizza Day’, la dedica di Sorbillo a Geolier: “Arte e gastronomia, insieme siamo i più forti”

E lo fa ospitando Geolier in uno dei suoi locali, e dedicando una pizza speciale al giovane artista partenopeo.

L’evento si è svolto nel Centro Maximall di Pompei: “Un incontro – racconta Sorbillo – caratterizzato dall’ascolto con Geolier della canzone ‘Cchiù Fort’, perché in questo giorno vogliamo ricordare che è proprio la pizza napoletana di tutti i pizzaioli napoletani ad essere la più forte, la più amata e la più richiesta”.

“Arte e gastronomia insieme – conclude il pizzaiolo – per dire al mondo che Napoli è questo: un messaggio che unisce le eccellenze e i valori di una città unica”.

