Yacht in fiamme nel Golfo di Napoli, 6 persone salvate dalla Guardia Costiera

Sabato alle ore 13 uno yacht in transito tra Capri e Punta Campanella è stato avvolto dalle fiamme. Paura i 6 occupanti dell’imbarcazione che sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. Operazioni di salvataggio, coordinate dal reparto operativo della direzione marittima di Napoli, sono stati portati dalla Guardia Costiera di Capri con due motovedette munite di idranti. Utilizzato anche un mezzo dei Carabinieri attrezzato per i soccorsi e le operazioni in mare.

I 6 naufraghi sono stati trasferiti tutti in buone condizioni negli uffici della Capitaneria di Porto di Capri. Bisognerà riscostruire la dinamica dei fatti mentre sul posto altri erano rimasti i mezzi nautici- Dopo alcune ore lo scafo, nonostante vari tentativi di recupero, è affondato inabissandosi su un fondale di poco meno di cento metri.

Si erano subito portate in zona le motovedette, alcune imbarcazioni da diporto e una nave mercantile. Tutti hanno prestato soccorso ai naufraghi. Hanno proceduto, quindi, alle difficili operazioni di spegnimento.

IL VIDEO DELLO YACHT PUBBLICATO DAL CORRIERE DELLA SERA