Ylenia vittima anche di quel ‘vuoto di Stato’ chiamato rione Conocal

La morte di Jlenia Musella, 22 anni, uccisa, con una coltellata alla schiena, dal fratello Giuseppe al termine di una lite in casa, si è consumata nel rione Conocal di Ponticelli, periferia orientale di Napoli. Un quartiere segnato da anni di fragilità sociali, criminalità e ricche di situazioni familiari quantomeno controverse.

La tragedia di Jlenia non può essere letta solo come un fatto privato. Avviene in un territorio che convive da tempo con una cultura della violenza radicata, normalizzata, spesso silenziosa. Il rione Conocal non è nuovo a storie di sangue, di carcere, di assenze.

In questo contesto, crescere significa spesso imparare regole distorte: la forza come linguaggio, il silenzio come difesa, l’omertà come forma di sopravvivenza. Anche quando non c’è un diretto coinvolgimento camorristico, il peso culturale resta.

Jlenia e suo fratello sono figli di quel vuoto di cui i protagonisti non sono soltanto i responsabile di crimini, ma anche di chi di quel vuoto è consapevole e non fa nulla per colmarlo.