Zeppola di San Giuseppe, fritta o al forno? Le migliori 10 da provare assolutamente tra Napoli e provincia

Sabato 19 marzo si celebra il culto di San Giuseppe. Tradizione vuole che, per l’occasione, sulle tavole napoletane vengano consumate le cosìdette Zeppole di San Giuseppe, ovvero “nuvole” a base di pasta choux, farcite con crema pasticcera e decorate con una succosa amarena sciroppata. Poco importa se siano fritte o al forno, grandi o mignon, una zeppola tira inevitabilmente l’altra. Per gli indecisi, o per tutti coloro che non hanno una “pasticceria di fiducia” abbiamo stilato una lista di locali su cui sentiamo di poterci prendere la responsabilità di dirvi: “Andate sul sicuro”. Quella che segue non è una classifica.

Impossibile non partire da Scaturchio, vero e proprio punto di riferimento della pasticceria napoletana. La sua zeppola è davvero fragrante e sempre fresca, farcita da una crema leggerissima. “Puoi già gustarle in tutte le nostre sedi. Ti aspettiamo!”, si legge sul loro profilo Facebook.

Altro caposaldo della pasticceria partenopea è senza dubbio Carraturo, storico locale napoletano che fa della tradizione il suo punto di forza. La sua zeppola, consiglio spassionato, va provata sia fritta che al forno.

Terzo, ma non per importanza, c’è sicuramente Attanasio. Considerato da molti il re della sfogliatella napoletana (riccia e frolla), sforna delle zeppole al cui odore è impossibile resistere. Tradizione a passo con i tempi.

Se parliamo di pasticcerie storiche, non possiamo non citare Pintauro. Tra le più consigliate se si vuole assaggiare una buona sfogliatella, vale la pena di provare anche la loro zeppola. La lavorazione semplice e leggera, nasconde all’interno una crema delicata e vellutata.

Per chi oltre al gusto sta attento anche alle dimensioni, c’è la Pasticceria Rescigno: zeppole di San Giuseppe gigantesche farcite da un’ottima crema e amarene impeccabili.

Se vi capita di passeggiare per via Foria e avete voglia di mangiare una zeppola dal gusto inimitabile, non potete non fermarvi da Leopoldo. La storica pasticceria fa dell’innovazione uno dei suoi punti di forza: oltre alla tradizionale, potrete assaggiare anche le “zeppole special”, ovvero dolci farciti ognuno in maniera diversa.

Meta fissa per chiunque passi dalla nostra magnifica città, Bellavia fa della sua piccola pasticceria, la sua pastiera e la sua cassata siciliana il suo punto di forza. Buonissima però anche la sua zeppola: compatta e fragrante ma anche morbida: ad addolcire il tutto una crema dal gusto intenso e deciso.

Cosa c’è di meglio, in questo periodo, di una zeppola accompagnata da un buon caffè? Al bar Augusutus è possibile consumare tutto questo al bancone, senza rinunciare al sapore vero della tradizione. Da provare sia le mignon che le zeppolone.

Conosciuta da tutti per il suo “Fiocco di neve”, la Pasticceria Poppella, in occasione della festa del papà, offre, oltre alle tradizionali, delle zeppole di San Giuseppe a dir poco… particolari. La base di pasta choux è la stessa, ma è farcita con la “crema fiocco” e la cara vecchia amarena è rimpiazzata da un Fiocco di neve.

In provincia di Napoli, va provata la zeppola della Pasticceria Di Rosa a Giugliano. Vero e proprio punto di riferimento nel settore, fa del tipico dolce della festa del papà uno dei suoi cavalli di battaglia. “GRAZIE, con tutta la mia sincerità, anche a nome di tutto lo staff, solo grazie a tutti voi. Anche oggi pomeriggio si continua a tutta forza con la zeppola un successo davvero inaspettato. Emozionato, inoltre mi avete inondato di messaggi e richieste, stiamo facendo il possibile per rispondere nel più breve tempo possibile a tutti. Non smetterò mai di continuare la mia filosofia: ARTIGIANALITÀ, QUALITÀ E FRESCHEZZA”, si legge sulla loro pagina Facebook.