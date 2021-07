Attimi di terrore domenica scorsa a Scafati dove un bimbo di soli 5 anni è stato investito da uno scooter. Il piccolo, riporta Il Mattino, è in prognosi riservata all’ospedale Santobono di Napoli. Fortunatamente non è in pericolo di vita.



Bimbo investito a Scafati, la dinamica

Il bimbo, sul marciapiede con lo zio, sarebbe sfuggito al controllo per attraversare la strada. A quel punto è sopraggiunto uno scooter con alla guida un 26enne di Scafati che li ha travolti. Il giovane conducente è stato ricoverato all’ospedale di Sarno per un trauma toracico. Il 40enne ha riportato invece diverse fratture a femore, tibia e perone. Nella giornata di ieri è stato sottoposto ad un primo intervento chirurgico per una frattura scomposta della gamba destra. Oggi ne subirà un secondo, al femore.