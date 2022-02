Napoli in lutto per Zio Padella: “Un vero ultras non muore mai”

Ieri Curve del Napoli in lutto, durante la partita contro il Barcellona, per la morte dello storico ultras Zio Padella. Tantissimi i messaggi sui social ma anche negli stadi di tutta Italia per il tifoso della Brigata Carolina. A dargli il saluto anche i Quartieri Spagnoli.

“Oggi Napoli piange un grande uomo prima e ULTRAS poi, ZIO PADELLA resterai per sempre nel mio e nel nostro cuore, porteremo avanti con onore quello che tu hai creato e tutto quello che ci hai insegnato vivrai in eterno dentro noi…questa è stata la prima volta che ci siamo fatti una foto insieme dopo anni che ti conoscevo…Ciao CAPO ci rivedremo nel paradiso degli ultras”. “Mi mancherai zio, mi mancherà il tuo emozionarti ogni qual volta mi vedevi..lèggevo nei tuoi occhi il bene che mi volevi.. era reciproca la cosa, te lo dicevo e te lo dirò sempre, perché tu per me non sei mai andato via..RIP ULTRAS.. come diceva un vecchio amico..zio padella è il capo della A! Oggi la Brigata Carolina e tutto il movimento ultras partenopeo, piange un pilastro che ha contribuito a scrivere la storia di questa tifoseria. Rip. Zio padella”.

L’addio a Zio Padella

“Un vero ultras non muore mai resta nel cuore di tutti noi e ed è sempre lì presente nella sua curva A condoglianze a tutta la famigliaRIP zi padè,Hai spezzato il cuore di tutti noi che la terra ti sia lieve un giorno ci rincontreremo E parleremo del nostro Napoli e come ogni volta che venivo a Napoli facevamo. E voglio ricordarti così con quel sorriso che avevi ti voglio bene zio PADELLA che Dio abbia cura di te”.

“Quella sottile linea… Che all improvviso ci priva di tanto.. La Napoli Ultras piange un baluardo storico… Quanti ricordi intrisi di emozioni pure.. pure come il tuo modo di essere.. La tua scomparsa ci toglie tanto, ma lascia in ciò che hai seminato, nei tuoi proseliti, un ricordo sempre vivo di Te, un modo di essere prima uomo poi Ultras.. Ti abbraccio forte ZIO PADELLA… Un giorno ci rincontreremo”.