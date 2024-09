Quali sono le 10 squadre che possono prendere Osimhen già a gennaio

PUBBLICITÀ

Sono in corso in questi minuti le visite mediche che precedono l’ufficializzazione del passaggio dal Napoli al Galatasaray di Victor Osimhen in prestito gratuito per 4 mesi con stipendio interamente a carico dei turchi. I turchi avranno poi la possibilità di poter trattenere il bomber fino al termine della stagione, qualora nessuno dei 10 top club europei decidesse di pagare la clausola di 75 milioni per assicurarselo già a gennaio.

E’ quanto prevede l’accordo tra il nigeriano, il Galatasaray ed Aurelio De Laurentiis che ha anche concesso una discreta percentuale sulla rivendita al club di Mertens ed Icardi. Un’operazione di mercato con i fiocchi quella voluta e gestita da Giovanni Manna alla velocità della luce e cha ha avuto finalmente la piena approvazione dell’ormai ex attaccante azzurro.

Victor Osimhen considera la Super Lig la vetrina giusta per conquistarsi l’attenzione dei migliori club europei e riuscire laddove ha fallito proprio questa estate: trasferirsi in una squadra di primissimo livello.

Ma quali sono le 10 squadre che possono strappare già a gennaio l’ex Lille al Galatasaray e rimpinguare le casse del Napoli? In primis il Paris Saint Germain che con Osi aveva già un accordo ma che in questa sessione di mercato non si è spinto oltre un timido approccio con Adl. Poi ci sono le tre big di Spagna (Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid) che finora non hanno mostrato quell’interesse che potrebbe manifestarsi finalmente dalla Premier, con Osimhen che ha voluto inserire nella short list oltre ai 2 club di Manchester (City e United), Chelsea, Liverpool ed Arsenal più volte in contatto con l’entaurage del calciatore. A completare la top 10 il solito Bayern Monaco anche se un trasferimento in Baviera appare improbabile vista la presenza al centro dell’attacco dell’inossidabile Harry Kane.

