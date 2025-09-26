A caccia nell’oasi con finti richiami e sagome di anatre, denunciato bracconiere di Napoli

PUBBLICITÀ

Militari dei Nuclei Carabinieri Forestale di Castel Volturno e di Roccamonfina, dopo

diversi servizi di appostamento, in orario notturno, sotto una pioggia incessante, hanno

sorpreso, nel comune di Villa Literno, all’interno dell’area protetta denominata “Oasi

delle Soglitelle”, facente parte della “Riserva Naturale Regionale Foce Volturno – Costa di

Licola – Lago di Falciano”, un bracconiere intento ad esercitare la caccia di frodo su uno

specchio d’acqua che aveva allestito con sagome in plastica galleggianti “cd. stampi”

raffiguranti le fattezze degli anatidi da attrarre e due richiami acustici elettromagnetici

riproducenti il verso degli stessi uccelli acquatici in modo da ingannarli e farli avvicinare in

prossimità della postazione di tiro.

Attese le condizioni meteoclimatiche favorevoli al passaggio dell’avifauna acquatica

migratoria il bracconiere era già riuscito ad abbattere illecitamente n. 3 esemplari di

alzavola.

I militari hanno quindi proceduto ad identificare il cacciatore di frodo e a sottoporre in

sequestro a suo carico quanto segue: nr. 1 fucile semiautomatico Benelli m1 Super 90, nr.

108 cartucce cariche calibro 12, tre esemplari di Alzavola abbattuti ed i mezzi di caccia

vietati (richiami acustici, diffusori, batterie, stampi, etc.).

Il soggetto è risultato anche essere privo della licenza di porto di fucile per uso caccia in

quanto revocata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il cacciatore di frodo, proveniente dalla provincia di Napoli, già noto ai militari in quanto

già oggetto di precedente denuncia in passato per violazioni venatorie, è stato quindi

deferito per i reati di:

esercizio di caccia in area protetta “Oasi delle Soglitelle” (zona umida e area naturale

protetta), la cui integrazione prevede in sede di condanna la confisca definitiva delle

armi;

porto abusivo di armi in luogo aperto al pubblico senza essere in possesso di valida licenza;

licenza;

uccisione di animali per aver abbattuto i nr. 3 esemplari di alzavola.

L’operazione assolta dai militari è di assoluto rilievo in quanto la zona umida “Oasi delle

Soglitelle” è riconosciuta a livello internazionale per la sua peculiare valenza naturalistica

poiché in essa trovano rifugio e ristoro, durante il passo migratorio, le più svariate specie di

uccelli acquatici, tra cui fenicotteri rosa, alzavole, avocette, cavalieri d’Italia e volpoche,

nonché specie di aironi, limicoli e piccoli passeriformi come il pettazzurro.