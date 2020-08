A fuoco il villaggio di Temptation Island, trovata una lettera con minacce

Brutto incidente nel villaggio Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. Nella struttura è ambientato il reality show di Canale 5 «Temptation Island». Il villaggio ha infatti ospitato i fidanzati, le fidanzate e i single durante i 21 giorni di permanenza. A riportare la notizia è l’Unione Sarda. Il rogo è scoppiato alle 5 del mattino: l’intervento dei vigili del fuoco ha limitato i danni, che hanno riguardato solo la sala congressi e un’auto parcheggiata fuori dalla struttura. Pare, inoltre, che una persona sia rimasta ferita e subito portata al pronto soccorso.

Visto che i danni sono circoscritti, non ci saranno problemi a registrare l’edizione di Temptation Island della Marcuzzi (non si tratta quindi di un incendio come quello della casa del GF).

Ma la vicenda, secondo quanto aggiunge il quotidiano, avrebbe intento minatorio nei confronti della proprietà del resort perché sarebbe stata rinvenuta una lettera contenente delle minacce. “Se non cacciate il direttore toccherà ai vostri familiari”.

A fuoco il villaggio di Temptation Island, parla il direttore

Il direttore Gianluca Loi ha parlato con L’Unione Sarda: “Ce l’hanno come me, mi sembra piuttosto chiaro – dice – ma io non ho nulla da rimproverarmi: non so chi sia riuscito ad arrivare a commettere un gesto così grave. Solo le persone ignoranti agiscono in questo

modo. Questo attentato non ci impedirà di portare avanti la stagione: continueremo a lavorare come abbiamo fatto sin da quando abbiamo aperto per garantire la migliore vacanza possibile ai nostri clienti”.