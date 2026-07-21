Abusi su una bambina e su una 16enne durante i lavori domestici, un arresto nell’Avellinese

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver abusato sessualmente di due minorenni, di 10 e 16 anni, entrambe di nazionalità straniera. Il provvedimento è scattato nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, guidata dal facente funzione Francesco Raffaele.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli episodi di violenza sessuale sarebbero avvenuti in almeno quattro occasioni, tra l’estate dello scorso anno e la primavera successiva. Gli abusi sarebbero stati commessi all’interno delle abitazioni delle due bambine, dove l’uomo si recava per svolgere alcuni lavori domestici.

PUBBLICITÀ

Le indagini dei carabinieri hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal gip del Tribunale di Avellino, che ha convalidato il quadro accusatorio presentato dagli inquirenti.

L’uomo dovrà ora rispondere dell’accusa di violenza sessuale aggravata. Le autorità proseguono gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare ogni ulteriore elemento utile all’inchiesta.



