Sospetto caso di meningite, 14enne trasportato d’urgenza al Cotugno

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Un ragazzo di 14 anni è stato trasferito d’urgenza dall’Unità di Malattie infettive di Eboli all’ospedale Cotugno di Napoli per una sospetta meningite. Il trasferimento è avvenuto domenica scorsa, dopo che i medici avevano riscontrato un quadro clinico compatibile con un’infezione meningea.

La diagnosi è stata successivamente confermata dagli esami colturali effettuati dal laboratorio di analisi del polo monospecialistico per le malattie infettive di Napoli, struttura di riferimento regionale per la gestione delle patologie infettive più complesse.

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Il 14enne è attualmente seguito dall’équipe medica del Cotugno, dove vengono garantite tutte le cure necessarie e il monitoraggio delle condizioni cliniche.

La meningite è un’infiammazione delle membrane che rivestono il cervello e il midollo spinale e può essere causata da diversi agenti infettivi. La tempestività della diagnosi e dell’avvio della terapia rappresenta un elemento fondamentale nella gestione della malattia.

Le autorità sanitarie stanno valutando eventuali ulteriori interventi di prevenzione e sorveglianza, secondo i protocolli previsti in caso di conferma di infezioni meningococciche o di altre forme contagiose.