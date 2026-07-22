“Accesso gratis ai lidi per i bambini”, l’annuncio dalla Regione Campania

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Garantire il pieno e libero accesso al mare, tutelare la fruizione pubblica delle spiagge libere e rafforzare la vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano le concessioni demaniali marittime lungo tutto il litorale campano. È questo l’obiettivo della nota sottoscritta oggi dall’Assessore al Governo del Territorio e al Patrimonio Vincenzo Cuomo, congiuntamente all’Assessore al Turismo e alla Promozione del Territorio Vincenzo Maraio, e indirizzata all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e ai sindaci dei Comuni costieri della Campania.

L’obbligo dei titolari dei lidi per i bambini

Nella comunicazione si ricorda, anche alla luce delle segnalazioni pervenute, che i titolari delle concessioni demaniali marittime sono tenuti a garantire l’accesso gratuito agli stabilimenti balneari ai minori di 12 anni accompagnati da un maggiorenne, come previsto dalla legge regionale 10 maggio 2012, n. 10. La nota richiama, inoltre, il pieno rispetto del Piano di utilizzo delle aree demaniali (PUAD), con particolare riferimento alla libera e gratuita fruizione delle spiagge libere, evitando che il noleggio di attrezzature balneari possa tradursi, di fatto, in forme di occupazione di spazi pubblici. Viene chiesto alle amministrazioni destinatarie di intensificare le attività di vigilanza sul corretto utilizzo del demanio marittimo, al fine di garantire il rispetto della normativa regionale e la piena fruizione delle spiagge libere.

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Le parole degli assessori della Regione Campania

“Le spiagge rappresentano un patrimonio collettivo che deve rimanere accessibile a tutti, nel rispetto delle regole e dei diritti dei cittadini. Con questa iniziativa richiamiamo l’attenzione delle amministrazioni competenti sulla necessità di assicurare un’applicazione rigorosa della normativa regionale, a tutela dell’interesse pubblico e della corretta gestione del demanio marittimo. Garantire spiagge libere significa promuovere legalità, equità e una fruizione sostenibile del nostro straordinario patrimonio costiero”, dichiara l’Assessore regionale al Governo del Territorio e al Patrimonio Vincenzo Cuomo.

“È importante valorizzare il lavoro della stragrande maggioranza degli operatori balneari che agiscono nel rispetto delle regole e contribuiscono con professionalità all’offerta turistica della Campania. La qualità dell’accoglienza passa anche dalla tutela delle spiagge libere e dalla possibilità, per cittadini e turisti, di vivere il nostro litorale in modo ordinato e pienamente accessibile”, aggiunge l’Assessore regionale al Turismo e alla Promozione del Territorio Vincenzo Maraio.