Terribile lutto per Vincenzo Montella, la sorella Caterina muore dopo un incidente domestico

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Un terribile lutto ha colpito Vincenzo Montella, ex calciatore originario di Pomigliano D’Arco e attualmente alla guida della nazionale turca. E’ morta la sorella Caterina: la donna è deceduta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito a un grave incidente domestico.

La notizia ha suscitato profonda commozione sia in Italia che in Turchia. Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione ha rivolto un messaggio di vicinanza alla famiglia. Nella stessa nota sono stati resi noti anche i dettagli relativi alle esequie.

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Morta la sorella di Vincenzo Montella, il cordoglio della federazione turca

La TFF ha fatto sapere di aver appreso “con profonda tristezza” della scomparsa di Caterina Montella, ricordando come la donna fosse stata trasportata in ospedale dopo il drammatico incidente avvenuto nella sua abitazione. Le gravi ferite riportate si sono purtroppo rivelate fatali, nonostante gli sforzi del personale sanitario che ha tentato di salvarle la vita. La Federazione ha quindi voluto dedicare un pensiero al proprio commissario tecnico in un momento particolarmente doloroso. Nel comunicato diffuso attraverso i canali ufficiali, l’organismo calcistico turco ha ribadito la propria vicinanza alla famiglia. “La Federazione calcistica turca apprende con profonda tristezza della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella”. Il messaggio si conclude con un sentito pensiero rivolto ai familiari: “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze innanzitutto al nostro CT, così come a tutta la sua famiglia e ai suoi cari”. Un attestato di affetto che testimonia il legame instaurato tra Montella e la Federazione.

I funerali a Castello di Cisterna

Nella stessa comunicazione ufficiale, la TFF ha informato anche sulla data e sul luogo dell’ultimo saluto a Caterina Montella. Le esequie sono in programma oggi a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, città profondamente legata alla famiglia del tecnico. La funzione religiosa sarà celebrata alle ore 16:30 presso la Chiesa di San Nicola.

Qui parenti, amici e conoscenti potranno riunirsi per rendere omaggio alla donna e stringersi attorno ai suoi familiari. La notizia della scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio anche nel mondo del calcio, dove Vincenzo Montella gode di grande stima per il lavoro svolto negli ultimi anni. In queste ore il pensiero di tanti è rivolto al commissario tecnico e ai suoi cari, chiamati ad affrontare un lutto doloroso.