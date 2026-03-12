PUBBLICITÀ

Un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato ad una gamba durante un tentativo di rapina a Corso Garibaldi, vicino alla stazione della Circumvesuviana Eav di Porta Nolana.

L’aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri.

PUBBLICITÀ

Accoltellamento a Porta Nolana, giovane colpito durante il tentativo di rapina

Il ragazzo, originario di Napoli, sarebbe stato avvicinato da malintenzionati che gli avrebbero intimato di consegnare soldi e telefonino. Il ragazzo avrebbe cercato di scappare, ma sarebbe stato accoltellato dal rapinatore.

La vittima è stata subito soccorsa dai passanti. Sul posto è arrivata un’ambulanza del 118 dell’Asl di Napoli che ha trasportato il giovane ferito al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini di via Pignasecca a Napoli per le cure mediche del caso.

Il 15enne non sarebbe in pericolo di vita.

A Napoli due minorenni accoltellati in due giorni

Si tratta del secondo ragazzino minorenne accoltellato nel giro di due giorni a Napoli. Era già avvenuto martedì, quando ad avere la peggio era stato un 13enne, pugnalato ad una coscia mentre tentava di sedare una rissa scoppiata in via Toledo, non si sa bene tra chi e perché.

La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto. Anche in questo caso, il ferito è stato trasportato al Pellegrini, per le necessarie cure sanitarie. Il tredicenne quando è arrivato al Pronto Soccorso presentava una ferita da arma da taglio alla coscia destra.

I medici hanno trattato il taglio e gli hanno diagnosticato una prognosi di 7 giorni. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.