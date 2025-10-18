PUBBLICITÀ
HomeCronacaAccoltellato all'uscita da scuola al centro storico, identificato e denunciato l'aggressore
CronacaCronaca locale

Accoltellato all’uscita da scuola al centro storico, identificato e denunciato l’aggressore

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Accoltellato all'uscita da scuola al centro storico, identificato e denunciato l'aggressore
Accoltellato all'uscita da scuola al centro storico, identificato e denunciato l'aggressore
PUBBLICITÀ

Arrivano sviluppi su quanto accaduto lo scorso 14 ottobre nel centro storico di Napoli, in via Benedetto Croce e nei pressi di piazzetta Casanova, dove un ragazzino di 15 anni è stato accoltellato all’uscita di scuola. I carabinieri della stazione San Giuseppe hanno identificato come presunto autore dell’aggressione un ragazzino di 14 anni, che è stato denunciato per tentato omicidio.

Le indagini dei militari dell’Arma vanno avanti per ricostruire le motivazioni dietro l’aggressione, che sono ancora poco chiare.

PUBBLICITÀ

Accoltellato all’uscita da scuola al centro storico, identificato e denunciato l’aggressore

L’aggressione si è consumata nel primo pomeriggio dello scorso 14 ottobre, al termine dell’orario scolastico. Dopo essere uscito dall’istituto, in via Benedetto Croce, a Spaccanapoli, la strada così chiamata perché taglia in due il centro storico della città, il 15enne sarebbe stato accerchiato da un gruppo di coetanei, uno dei quali l’ha colpito ripetutamente con un coltello al fianco e nell’area della colonna vertebrale.

Il 15enne è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Pellegrini: per lui, fortunatamente, ferite giudicate non gravi e guaribili con una prognosi di 10 giorni. Giunti sul posto, i carabinieri della compagnia Centro hanno avviato le opportune indagini, visionando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno portato all’identificazione del 14enne indagato.

Dalla discussione alla tragedia sfiorata, 15enne accoltellato all’uscita da scuola a Napoli

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati