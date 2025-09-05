Accordo tra Jorit e Comune di Napoli, 50mila euro dalla Fondazione per il murales al Maradona

PUBBLICITÀ

Lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli diventa ancora più sacro. Proprio lì, infatti, nel tempio del tifo azzurro, verrà realizzato il progetto artistico proposto dalla Fondazione Jorit La formazione ideale della storia del Napoli. La Giunta Comunale della città partenopea, infatti, ha dato il via libera per l’attuazione dell’intervento – che sarà interamente a titolo gratuito per il Comune. Si tratta di un piano tanto ambizioso quanto monumentale, dal momento che prevede la creazione di ben undici murales sulla parete esterna dello stadio, che costeggia via Giambattista Marino. L’obiettivo dell’iniziativa – promossa dallo street artist Jorit, dalla fama internazionale per i suoi maestosi ritratti tribali capaci di umanizzare volti iconici – è quello di trasformare la parete esterna dello stadio in una galleria d’arte a cielo aperto, dal momento che ogni murales raffigurerà un volto che ha segnato la storia della squadra azzurra.

La Fondazione Jorit si farà carico di tutti i costi di progettazione e realizzazione, stimati in 50.000 euro, e l’opera, una volta completata, diventerà di proprietà del Comune.ì

Il sindaco Gaetano Manfredi celebra l’iniziativa: “Un’opera di rigenerazione urbana che arricchirà il patrimonio artistico della città“

A celebrare l’iniziativa è stato, primo fra tutti, il sindaco Gaetano Manfredi, il quale ha affermato: “Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta della Fondazione Jorit. Questa opera di rigenerazione urbana renderà omaggio ai nostri campioni e arricchirà il patrimonio artistico della città, offrendo ai tifosi azzurri e ai visitatori un nuovo simbolo di appartenenza e orgoglio“. Il progetto, infatti, si ascrive all’interno del quadro di valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e sportivo della città. Fondamentale sarà, a tal proposito, la collaborazione con soggetti privati in un’ottica di mecenatismo e sussidiarietà orizzontale.

Jorit: “Lascerò che sia Napoli a scegliere chi saranno gli 11 eroi della ‘formazione dei sogni'”

Tuttavia, Manfredi non è stato l’unico a esprimere tutto il proprio orgoglio ed entusiasmo. Anche lo stesso Jorit, infatti, ha dichiarato agli inizi di luglio di star lavorando “a un’opera d’arte che celebrerà la storia del Napoli, realizzando un sogno allo stadio Maradona“, osservando come nel capoluogo campano “il calcio è una passione che unisce il popolo e fa sentire tutti parte di un’identità collettiva. I giocatori non sono solo sportivi, ma idoli che segnano la storia e le vite delle persone; i loro volti diventano parte di una grande famiglia“. Con queste parole, inoltre, l’artista ha lasciato la parola direttamente ai napoletani, concedendo loro il diritto di scegliere – attraverso i suoi numerosi canali social – chi, fra i tanti campioni che hanno indossato la casacca azzurra, merita davvero di entrare a far parte della “formazione dei sogni“.