PUBBLICITÀ
HomeCronacaAccusa un malore dopo la lite in strada a Maddaloni, Mario muore...
CronacaCronaca locale

Accusa un malore dopo la lite in strada a Maddaloni, Mario muore a 65 anni

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Accusa un malore dopo la lite in strada a Maddaloni, Mario muore a 65 anni
Accusa un malore dopo la lite in strada a Maddaloni, Mario muore a 65 anni
PUBBLICITÀ

Un primo pomeriggio drammatico a Maddaloni. Quando i primi passanti lo hanno soccorso aveva il labbro leggermente cianotico, ma già era riverso in strada privo di sensi.

In attesa degli operatori sanitari e dell’arrivo della pattuglie di polizia e carabinieri, quasi all’incrocio tra via Brecciame e via Pintime, è stata tentata una lunga rianimazione.

PUBBLICITÀ

Tra i molti passanti coinvolti, anche Francesco Capuozzo, vicesindaco facente funzioni, coadiuvato da un’infermiera residente in zona. «Ho tentato un massaggio cardiaco prolungato – testimonia Capuozzo – per lunghi minuti. Ma purtroppo, nonostante tutti gli sforzi disperati, non siamo riusciti a rianimarlo». Inutile il tentativo in extremis di defibrillazione. Anche i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che confermare il decesso. «La percezione – conclude Capuozzo – è che già stesse male. E che al momento delle lite forse già aveva accusato difficoltà cardiovascolari».

Accusa un malore dopo la lite in strada a Maddaloni, Mario muore a 65 anni

La morte di Mario Maccarone, 65enne, pensionato ed ex agente della Polizia penitenziaria, ha messo a soqquadro la tranquilla periferia Ovest di Maddaloni. Lascia la moglie e quattro figli. Polizia e carabinieri sono stati impegnati innanzitutto per evitare che la disperazione, sopraggiunta dopo il dramma, inasprisse la situazione: le prime testimonianze frammentarie e concitate, rese alle forze dell’ordine, hanno ricostruito un alterco animato tra familiari e addirittura un presunto schiaffo.

Ma prima di procedere ai rilievi sulla salma, le forze dell’ordine sono dovute intervenire per evitare che uno dei protagonisti della lite potesse essere a sua volta aggredito. Quest’ultimo è stato immediatamente identificato, dopo essersi allontanato, e poi trasferito in caserma. Dopo essere stato ascoltato dai carabinieri, D.D.F., 31 anni, è stato denunciato in stato di libertà.

Da chiarire la dinamica della lite

Le ragioni della lite, il presunto schiaffo, l’aggressione altrettanto presunta, la ricostruzione dell’alterco e la dinamica dei fatti, così come è stata raccolta dai testimoni e raccontata a caldo dopo la tragedia alle forze dell’ordine, è tutta al vaglio degli inquirenti. C’è riserbo su quanto sia realmente accaduto. Troppi testimoni occasionali hanno dato indicazioni sommarie, ritenute poco attendibili.

E pare ci sia stato anche un dramma nel dramma: alcuni familiari della vittima, sotto choc, avrebbero danneggiato l’auto del presunto aggressore. Protagonisti involontari dell’accaduto i passanti e i vicini di casa che si sono trovati nel bel mezzo di una tragedia. Dopo le ispezioni necroscopiche esterne e le verifiche da parte del magistrato di turno, la salma è stata trasferita presso il reparto di Medicina legale dell’ospedale di Caserta. Le indicazioni sulla causa del malore chiariranno di più l’accaduto.

«Posso solo testimoniare – conclude il vicesindaco facente funzioni, Capuozzo – che ci siamo trovati nel mezzo di una disperazione collettiva. Mi faccio interprete dello sconcerto collettivo. È stato vissuto un dramma alla luce del sole, sotto gli occhi di un intero quartiere. È una tragedia alla quale non riusciamo, al di là delle ipotesi, a trovare un senso. Restano soprattutto la fortissima disperazione e il pianto di amici e familiari sconcertati per l’epilogo così drammatico di quella che forse doveva essere solo una lite».

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati