Accusano malore dopo la cena con salsicce e patate, paura per le soldatesse in caserma a Capua

Paura alla caserma “Oreste Salomone” di Capua nella serata di sabato 20 settembre. Otto giovani soldatesse volontarie hanno accusato dolori addominali e nausea dopo aver consumato la cena all’interno della mensa militare, in particolare un piatto a base di salsiccia e patate.

Le ragazze, impegnate nel percorso di formazione militare in vista del giuramento, hanno iniziato ad avvertire i primi sintomi poche ore dopo il pasto. Per sette di loro si è trattato di un disturbo passeggero, risolto spontaneamente. Una soldatessa, invece, è stata trasferita per accertamenti all’ospedale di Sessa Aurunca, dove i medici hanno confermato una leggera intossicazione alimentare. Dopo alcune ore di osservazione è stata dimessa ed è già rientrata in servizio.

Secondo quanto trapela da fonti interne, lo stesso menù è stato consumato da centinaia di militari senza conseguenze. Per questo motivo sono in corso verifiche interne per accertare le cause del malessere, senza escludere che le giovani possano aver ingerito anche alimenti esterni alla caserma.

La vicenda, fortunatamente conclusa senza gravi conseguenze, ha comunque destato preoccupazione all’interno della struttura, dove la formazione prosegue con regolarità. Al momento tutte le volontarie coinvolte sono in buone condizioni di salute e pronte a riprendere il programma addestrativo in attesa del giuramento ufficiale.