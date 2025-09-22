PUBBLICITÀ
HomeCronacaAccusano malore dopo la cena con salsicce e patate, paura per le...
Cronaca

Accusano malore dopo la cena con salsicce e patate, paura per le soldatesse in caserma a Capua

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Accusano malore dopo la cena con salsicce e patate, paura per le soldatesse in caserma a Capua
Accusano malore dopo la cena con salsicce e patate, paura per le soldatesse in caserma a Capua
PUBBLICITÀ

Paura alla caserma “Oreste Salomone” di Capua nella serata di sabato 20 settembre. Otto giovani soldatesse volontarie hanno accusato dolori addominali e nausea dopo aver consumato la cena all’interno della mensa militare, in particolare un piatto a base di salsiccia e patate.

Accusano malore dopo la cena con salsicce e patate, paura per le soldatesse in caserma a Capua

Le ragazze, impegnate nel percorso di formazione militare in vista del giuramento, hanno iniziato ad avvertire i primi sintomi poche ore dopo il pasto. Per sette di loro si è trattato di un disturbo passeggero, risolto spontaneamente. Una soldatessa, invece, è stata trasferita per accertamenti all’ospedale di Sessa Aurunca, dove i medici hanno confermato una leggera intossicazione alimentare. Dopo alcune ore di osservazione è stata dimessa ed è già rientrata in servizio.

PUBBLICITÀ

Secondo quanto trapela da fonti interne, lo stesso menù è stato consumato da centinaia di militari senza conseguenze. Per questo motivo sono in corso verifiche interne per accertare le cause del malessere, senza escludere che le giovani possano aver ingerito anche alimenti esterni alla caserma.

La vicenda, fortunatamente conclusa senza gravi conseguenze, ha comunque destato preoccupazione all’interno della struttura, dove la formazione prosegue con regolarità. Al momento tutte le volontarie coinvolte sono in buone condizioni di salute e pronte a riprendere il programma addestrativo in attesa del giuramento ufficiale.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati