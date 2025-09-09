Accusato di turbativa d’asta, interdetto il rettore della Parthenope Antonio Garofalo

PUBBLICITÀ

Figura anche il rettore dell’Università Parthenope di Napoli Antonio Garofalo tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Napoli e dei Carabinieri di Caserta sul sistema di assegnazione di appalti pubblici in cambio di tangenti e favori, imperniato, secondo gli inquirenti, sulla figura dell’ex consigliere regionale dell’Udeur Nicola Ferraro, imprenditore già condannato per concorso esterno e ritenuto da sempre un colletto bianco del clan dei Casalesi.

Garofalo, destinatario della misura dell’interdittiva di un anno dall’esercizio di pubblici uffici, avrebbe avuto in regalo, sempre secondo l’accusa, una vacanza di una settimana a Mykonos dopo essersi adoperato per revocare l’appalto già assegnato alla Romeo Gestioni spa per darlo poi alla Dussman Service spa, ritenuta parte del sistema Ferraro.

“Il rettore dell’Università Parthenope Antonio Garofalo ha dimostrato la propria completa estraneità rispetto all’ipotesi investigativa di corruzione per la quale era indagato. Il gip ha formulato l’ipotesi di turbativa d’asta modificando l’accusa ed emettendo un provvedimento di sospensione dall’incarico“: lo sottolinea l’ateneo in una nota, nella quale Garofalo “si dichiara completamente estraneo ai fatti contestati”.

“Sono convinto – aggiunge – che questa vicenda già in parte chiarita si chiarirà completamente al più presto grazie ai virtuosi meccanismi del contraddittorio processuale nei quale ripongo fiducia. Mi spiace di essere finito erroneamente in questa indagine nella quale figurano nomi e persone che non conosco e con le quali non ho avuto mai nulla a che fare. Sono sereno, ho la coscienza pulita ed avrò modo di dimostrare ció che sto affermando accettando ogni decisione una volta che avrò chiarito anche rispetto a tale capo di accusa mai prima d’ora contestatomi”.

Dall’ateneo inoltre si precisa “che le accuse riguardanti la corruzione e le agevolazioni che avrebbe ricevuto il Rettore per un presunto soggiorno a Mykonos sono risultate assolutamente infondate, in quanto smentite dagli elementi forniti dalla difesa”.