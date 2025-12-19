PUBBLICITÀ
Aggredisce un medico clinica Villa dei Fiori, arrestata una 46enne

Mercoledì la Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza differita una 46enne napoletana per lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria. In particolare, nella serata di martedì, gli agenti del Commissariato di Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso la clinica Villa dei Fiori per la segnalazione di un’aggressione ai danni di personale sanitario.

Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcuni medici i quali hanno raccontato che due donne, poco prima, si erano lamentate dei tempi di attesa troppo lunghi per una visita e per questo motivo, una di loro aveva dapprima inveito contro gli stessi e successivamente aveva aggredito un medico.

I poliziotti, anche grazie alla visione delle immagini dei sistemi di video-sorveglianza, hanno accertato che la donna aveva perpetrato l’aggressione ai danni del personale medico e pertanto l’hanno tratta in arresto in flagranza differita come previsto dalla normativa vigente.

