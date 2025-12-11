Caduto al cantiere nel Napoletano, l’operaio Carmine chiede giustizia dopo 3 anni

PUBBLICITÀ

Carmine Di Fiore è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto in un cantiere a Somma Vesuviana. Oggi il 40enne di Acerra sta bene ma a distanza di 3 anni la sua vicenda giudiziaria è ancora ferma.

Tutto è iniziato il 16 gennaio 2023 quando è caduto da un’altezza di circa 7 metri mentre stava smontando il tetto di copertura di una cella frigorifera. Dopo la terribile caduta sarebbe stato portato alla Clinica dei Fiori in codice rosso e proprio al pronto soccorso sono iniziati i guai del 40enne. E’ stato lo stesso Carmine a ricostruire la vicenda ai nostri microfoni insieme all’avvocato Francesco Angelino.

Infortuni sul lavoro, i numeri choc in Italia

Sono state 674, nei primi otto mesi del 2025, le denunce di infortunio mortale presentate all’Inail al netto degli studenti, a cui la tutela assicurativa è stata estesa dal 2023. Dai dati emerge che, da un lato, le denunce di infortuni mortali sul posto di lavoro sono leggermente scese. Purtroppo 488 lavoratori hanno perso la vita, 15 in meno rispetto alle 503 morti registrate nello stesso periodo del 2024. Aumentano, però, gli incidenti mortali nel tragitto casa-lavoro, infatti, questa tipologia di infortuni sale dell’8,8%. Parliamo infatti di 186 casi, 15 in più rispetto ai 171 registrati nel 2024.

Le differenze tra Nord e Sud

Per quanto riguarda le morti sul posto di lavoro, sono diminuite le denunce nel Nord-Ovest (da 127 a 121), nel Nord-Est (da 113 a 106), al Centro (da 101 a 91) e nelle Isole (da 56 a 54), e aumentate al Sud (da 106 a 116). Tra le regioni con i maggiori aumenti, si segnalano Veneto (+21), Piemonte (+7), Liguria (+6), Marche, Toscana e Campania (+5 ciascuna), mentre per i cali più evidenti Emilia-Romagna e Lazio (-20 entrambe), Lombardia (-17) e provincia autonoma di Trento (-4).