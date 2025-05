Addio a Gigi Canu, il chitarrista dei Planet Funk muore a Napoli

PUBBLICITÀ

“Con grande dolore che i Planet Funk comunicano la prematura scomparsa di Domenico Gigi Canu che si è spento oggi all’età di 66 anni. Informazioni sulle esequie verranno comunicate appena possibile”.

Lo spiega in una nota About che ”si unisce alla famiglia, agli amici e ai Planet Funk in questo momento di grande dolore”. Canu era lo storico chitarrista del gruppo fondato nel 1999 dai due tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, dallo stesso Canu e dal bassista Sergio Della Monica.

Il musicista è morto in una clinica privata ai Camaldoli. Canu è stato uno dei membri fondatori dei Planet Funk, gruppo partito nel 1999 dall’unione di quattro musicisti: i tastieristi Marco Baroni e Alex Neri, il bassista Sergio Della Monica (morto nel 2018) e, appunto, il chitarrista Canu.

La storia dei Planet Funk

Gruppo musicale italiano formatosi dall’incontro tra i Souled Out e i Kamasutra, gruppi già piuttosto noti sulla scena dance italiana. Il primo album dei P. F. (Non zero sumness)è uscito nel 2002 e ha scalato le classifiche grazie a brani elettro-dance quali The switch e Who said (Stuck in the UK).

Seguono The illogical consequence (2005), Static (2006), la raccolta Planet Funk (2009) e The great shake (2011, da cui nel 2012 è stata estratta la prima canzone in italiano del gruppo, Ora il mondo è perfetto, cantata da G. Sangiorgi). Negli anni la band ha collaborato con diversi artisti; tra questi si ricorda D. Black, voce di alcuni dei più grandi successi dei Planet Funk.

