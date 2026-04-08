Addio a Pietro Gargano, è morto lo storico caporedattore de Il Mattino

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È scomparso a 83 anni Pietro Gargano, storico giornalista de Il Mattino. Entrato nella redazione del quotidiano napoletano nel 1963, ha trascorso lì l’intera carriera, arrivando a ricoprire il ruolo di caporedattore. Anche dopo il pensionamento, avvenuto nel 2008, aveva continuato a collaborare con il giornale come articolista. È morto nella sua abitazione nel centro di Napoli; i funerali si terranno il 9 aprile alle ore 17 nella chiesa di San Ciro a Portici.

Nato a Vico Equense e cresciuto a Portici, laureato in Giurisprudenza, Gargano è stato protagonista di importanti pagine di giornalismo d’inchiesta, tra cui quella sulla morte di Giancarlo Siani nel 1985. Nel corso della sua attività da inviato ha seguito eventi internazionali di rilievo, come la rivoluzione portoghese e diversi conflitti in Medio Oriente e in Irlanda.

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Autore di oltre cinquanta libri dedicati alla storia e alla società del Mezzogiorno, ha contribuito a lungo anche alle pagine culturali del Mattino. Il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli, lo ha ricordato “come un saggio maestro che per decenni è stato guida ed esempio per numerose generazioni di giornalisti campani e meridionali”.