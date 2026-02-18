PUBBLICITÀ

E’ morto il paroliere Vincenzo D’Agostino. A 64 anni (ne avrebbe compiuti 65 il 15 settembre), D’Agostino lascia un grande vuoto e un’ampia eredità artistica: una carriera quarantennale costellata da oltre 3.600 brani e 20 milioni di dischi venduti, capaci di unire la tradizione classica partenopea ai vertici del pop nazionale e ai moderni record dello streaming.

Il suo percorso artistico, cominciato negli anni Ottanta all’ombra del Vesuvio, ha trovato la sua massima espressione nel sodalizio storico con Gigi D’Alessio che ha prodotto alcune delle hit più celebri del musicista e cantante napoletano, tra cui “Annarè”, “Cient’anne”, “Non mollare mai”, “Mon Amour” e “Como suena el corazon”. Una partnership vincente che si è affermata anche al Festival di Sanremo con i brani “Non dirgli mai” (2000), “Tu che ne sai” (2001), “L’amore che non c’è” (2005) e “Respirare” (2012) cantato da D’Alessio in coppia con Loredana Bertè.

Il legame profondo tra D’Agostino e D’Alessio sarà presto celebrato anche sul grande schermo nel biopic “Solo se canti tu” diretto da Luca Miniero, dove l’attore Renato De Simone presterà il volto al paroliere in un racconto che include gli ultimi brani inediti firmati dalla storica coppia. E ieri sera Gigi D’Alessio, su FB, ha pubblicato la frase ‘Senza Parole’ con un cuore spezzato e la foto col paroliere.

“Addio al poeta dell’amore”, la Napoli della musica rende omaggio a Vincenzo D’Agostino

“Ciao Vincenzo, buon viaggio verso la casa di Dio. Da domani la nostra canzone napoletana sarà’ più povera”, ha scritto Nino D’Angelo, che ha collaborato con Vincenzo D’Agostino per la realizzazione del brano Proviamo Ancora.

“Il poeta dell’amore ci ha lasciato in punta di piedi, se ne andato senza fare rumore. Grazie Vincé, grazie per aver dato voce alla mia musica, facendola vivere con le tue parole, le tue poesie, grazie per aver condiviso con me tante belle cose, la tua inesauribile arte resterà nell’aria e durerà più dei ricordi. Vivrai nel mio cuore e soprattutto nella mia voce per sempre”, ha scritto sui social Sal Da Vinci, che insieme a Vincenzo D’Agostino ha scritto diversi brani, tra cui Rossetto e caffè.

Tra gli artisti con cui Vincenzo D’Agostino ha collaborato con maggiore continuità c’è senza dubbio Gigi D’Alessio, con cui ha firmato brani iconici come Cient’anne, Non dirgli mai, Tu che ne sai e tanti altri. “Senza parole”, ha scritto Gigi D’Alessio pubblicando sui social uno scatto con Vincenzo D’Agostino. “Ancora non ci credo. Riposa in pace zio”, sono le parole a commento di Luca D’Alessio (LDA), figlio di Gigi D’Alessio.

“Ci conoscemmo 45 anni fa’. Da quel momento diventammo prima Amici fraterni e poi insieme autori di tante storie nostre, riconobbi in te il Genio, ma mi affascinava soprattutto la tua follia, con la quale riuscivi a rendere le tue scritture particolari e diverse dal solito.

Mi mancherà la tua ironia ma soprattutto il tuo cuore e la tua Poesia.

Buon viaggio Enzù!”, è invece il saluto di Gigi Finizio.

Molto toccante è stato il saluto di Gianni Fiorellino, di cui D’Agostino era il suocero. Queste le sue parole: “Ciao Maestro. Mi hai lasciato la più bella delle tue poesie tra le mani in dono, tua figlia. Sarai per sempre nel mio cuore. Fai buon viaggio, non ho altre parole”.

Andrea Sannino invece scrive: “Quelli come te, Vincenzo, non muoiono, passano alla storia. Questo popolo non ti dimenticherà…Tu sei linguaggio e noi continueremo a parlarti e a cantarti”.

Franco Ricciardi, allegando un commovente video in cui è presente lo stesso D’Agostino, scrive: “Cià D’Agostì”, con vicino un cuore spezzato.

“S’è chius o sipario e sta città”, scrive Rosario Miraggio.

