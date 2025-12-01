PUBBLICITÀ
HomeCronacaDolore a Parete, Adriana Capone portata via da un brutto male a...
CronacaCronaca locale

Dolore a Parete, Adriana Capone portata via da un brutto male a 50 anni

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Dolore a Parete, Adriana Capone portata via da un brutto male a 50 anni
Dolore a Parete, Adriana Capone portata via da un brutto male a 50 anni
PUBBLICITÀ

Terribile lutto a Parete dove nelle scorse ore è venuta a mancare Adriana Capone, 50 anni, giovane madre che ha affrontato con determinazione e grande dignità una lunga battaglia contro una grave malattia, fino al suo triste epilogo. La notizia della sua scomparsa ha profondamente addolorato l’intera comunità, che la conosceva come una persona luminosa, cordiale e sempre rispettosa. A ricordarla con immenso dolore sono la madre Teresa, il marito Salvatore, il figlio Giuseppe, le sorelle e tutti i familiari. Le esequie saranno celebrate domani, martedì 2 dicembre, alle 10:30, nella chiesa di San Pietro Apostolo a Parete.

Tantissimi i messaggi apparsi sui social, come quello di Filomena, un’amica, che scrive: “Mi chiedi a cosa sto pensando? Che la vita, per quanto bella, può essere ingiusta e crudele… Leggo della tua prematura scomparsa e mi tornano alla mente i bellissimi ricordi di quando andavamo a scuola insieme, e di quando ci incontravamo per parlare un po’ di tutto, soprattutto dei nostri figli, il nostro orgoglio. Dal Paradiso ora veglia su di loro e sulla tua famiglia. R.I.P. Adriana Capone”.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati