Dolore a Parete, Adriana Capone portata via da un brutto male a 50 anni

Terribile lutto a Parete dove nelle scorse ore è venuta a mancare Adriana Capone, 50 anni, giovane madre che ha affrontato con determinazione e grande dignità una lunga battaglia contro una grave malattia, fino al suo triste epilogo. La notizia della sua scomparsa ha profondamente addolorato l’intera comunità, che la conosceva come una persona luminosa, cordiale e sempre rispettosa. A ricordarla con immenso dolore sono la madre Teresa, il marito Salvatore, il figlio Giuseppe, le sorelle e tutti i familiari. Le esequie saranno celebrate domani, martedì 2 dicembre, alle 10:30, nella chiesa di San Pietro Apostolo a Parete.

Tantissimi i messaggi apparsi sui social, come quello di Filomena, un’amica, che scrive: “Mi chiedi a cosa sto pensando? Che la vita, per quanto bella, può essere ingiusta e crudele… Leggo della tua prematura scomparsa e mi tornano alla mente i bellissimi ricordi di quando andavamo a scuola insieme, e di quando ci incontravamo per parlare un po’ di tutto, soprattutto dei nostri figli, il nostro orgoglio. Dal Paradiso ora veglia su di loro e sulla tua famiglia. R.I.P. Adriana Capone”.

