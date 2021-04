Mercoledì mattina gli agenti del Commissariato di Afragola e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, del Reparto Mobile, dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e dei Vigili del Fuoco, hanno effettuato un’operazione “alto impatto” in corso Meridionale e nel Rione Speranza per individuare e rimuovere manufatti abusivi e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio hanno identificato 17 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, e controllato 6 veicoli; inoltre le operazioni di bonifica hanno consentito, con il supporto di una ditta incaricata dal Comune di Afragola, di rimuovere 6 cancelli in ferro abusivamente installati allo scopo di agevolare l’attività di spaccio.

Non solo Afragola, gli agenti si sono spostanti nella vicina Cardito in un locale commerciale in ristrutturazione in viale I° Maggio a Cardito. Grazie al cane antidroga Dorian, hanno rinvenuto, in una catasta di cassette in legno; trovata una busta e due involucri con circa 110 grammi di marijuana. Nel locale anche una bilancia digitale e un coltello da cucina.

Per A.C., 39enne carditese con precedenti di polizia, è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.