Afragola, atti osceni nel parcheggio del centro commerciale: nei guai 2 uomini

Controlli mirati della Polizia Locale nell’area antistante un centro commerciale di arredamento, a pochi passi dal cimitero comunale. Due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico e atti contrari alla pubblica decenza.

L’intervento è scattato dopo diverse segnalazioni che riferivano di incontri tra uomini in pieno giorno in un piazzale delimitato da una sbarra, zona caratterizzata dal passaggio di famiglie, donne e bambini. Secondo quanto ricostruito, i soggetti si sarebbero appartati dietro alcune piante poste al confine con l’autostrada.

Il dirigente comandante della Polizia Locale, colonnello Antonio Piricelli, ha disposto un servizio di monitoraggio con agenti in borghese appostati nell’area indicata. Durante le attività di controllo, i due uomini sono stati sorpresi in flagranza mentre compivano atti ritenuti contrari alla pubblica decenza.

Al termine degli accertamenti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.