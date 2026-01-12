PUBBLICITÀ
Aveva cocaina e 1900 euro in casa, 31enne arrestato ad Afragola

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Sabato mattina la Polizia di Stato ha tratto in arresto per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 31enne di Afragola, con precedenti di polizia, anche specifici, ed attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo dove hanno rinvenuto 17 involucri di cocaina, 2 bustine di hashish, una bustina di marijuana, 1.945 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, una macchina per sottovuoto ed altro materiale per il confezionamento della droga. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

