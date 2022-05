Si accascia in piazza dopo le urla, muore 35enne di Afragola

Ieri pomeriggio un 35enne è morto in piazza Vittorio Emanuele a Monopoli dopo essersi accasciato a terra. L’uomo originario di Afragola era a torso nudo, in pantaloncini e senza scarpe: sarebbe anche entrato in alcune attività commerciali. Ad un certo punto il giovane si è accasciato, sempre dando in escandescenza come riporta La Gazzetta del Sud.

Sul posto è giunta una volante del locale Commissariato e 2 poliziotti hanno cercato di aiutare il giovane, che continuava comunque ad agitarsi. Anche le guardie giurate di un vicino istituto bancario hanno cercato di dare una mano agli agenti.

LA MORTE IMPROVVISA

All’improvviso non ha più dato segni di vita. Allertato il 118, l’ambulanza è giunta circa mezz’ora dopo la prima chiamata. I sanitari arrivavano da Conversano perché le ambulanze del San Giacomo erano tutte impegnate in altri interventi. Medici e infermiere hanno immediatamente effettuato un massaggio cardiaco al 35enne. Intervento durato oltre mezz’ora fino a quando non è stato accertato il decesso del malcapitato.

È intervenuta anche la Polizia Locale che ha transennato l’area per tenere lontani i tanti curiosi. Una morte misteriosa che spetterà alla Polizia ricostruire la dinamica. Sul caso la Procura di Bari ha aperto un’inchiesta: il 35enne era in Puglia per aver accompagnato un famigliare in un centro di tatuaggi.