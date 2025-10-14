PUBBLICITÀ
HomeCronacaAfragola, uomo in arresto cardiaco salvato grazie alla prontezza del 118: “Un...
CronacaCronaca locale

Afragola, uomo in arresto cardiaco salvato grazie alla prontezza del 118: “Un miracolo di coordinazione”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

Ore 16:40. Dalla centrale operativa del 118 Napoli 2 Nord arriva una chiamata di emergenza: ad Afragola, in via Ciaramella, un uomo di 58 anni è in arresto cardiaco. La situazione è critica.

All’altro capo del telefono l’infermiere Giovanni Broscritto, che con sangue freddo inizia a guidare i familiari nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare. Nel frattempo, la collega infermiera Maurelli e gli infermieri Venuso e Padula attivano i mezzi di soccorso: l’ambulanza Arzano India e l’automedica di Acerra.

PUBBLICITÀ

Mentre la famiglia segue le istruzioni di Broscritto, accade l’impensabile: il paziente riprende circolo e respiro. Pochi minuti dopo arrivano le squadre del 118, che prendono in carico l’uomo. Ma il cuore si ferma di nuovo: nuovo arresto, scarica di defibrillatore… e il battito ritorna.

Trasporto immediato verso Villa dei Fiori, dove il paziente giunge vivo e stabile. Un intervento impeccabile, frutto di una sinergia perfetta tra centrale e territorio, che ha trasformato un’emergenza drammatica in un autentico miracolo di professionalità e coordinazione.

A raccontarlo è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che ha diffuso una nota per rendere omaggio al personale del 118 protagonista del salvataggio.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it
InterNapoli.it è il primo quotidiano on-line dell'area a nord di Napoli che informa in modo preciso e puntuale l'hinterland del capoluogo partenopeo.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati