Agevolazioni per le auto elettriche e ibride: a Napoli 1500 domande disponibili

PUBBLICITÀ

Sono state prolungate di un altro anno le agevolazioni per le auto elettriche e ibride a Napoli. Il Comune ha infatti voluto sostenere “la causa sostenibile” per un altro anno cercando di venire incontro agli automobilisti delle macchine del futuro.

Un 2026 più ecologico

Sarebbero dovute scadere il 31 dicembre 2025, ma sono state prolungate per un altro anno le agevolazioni per i possessori di auto elettriche ed ibride. Quest’anno però, rispetto al 2025, le domande possibili nel Comune di Napoli saranno solamente 1500. Dopo queste prime infatti, non sarà più possibile essere accettati ed usufruirne. Un’altra novità sta nella funzione dell’app Tap&Go, per segnalare l’inizio e la fine di ogni sosta sulle strisce blu. La giunta Manfredi ha voluto prolungare queste concessioni nonostante lo scarso numero di richieste del 2025, solo 634 rispetto alle 1398 dell’anno precedente.

PUBBLICITÀ

Tariffario 2026 auto elettriche e ibride

Nonostante la piccola diminuzione dell’incasso procurato dalle strisce blu, da 601 a 579mila euro, le tariffe continuano ad essere ancora valide nel 2026.

Per la circolazione nella Ztl, le auto elettriche pagheranno un tagliando annuale di 30 euro, così come i quadricicli, sempre elettrici e ibridi. Se la circolazione nella Ztl conviene, i proprietari possono di queste auto possono sorridere pensando anche alle strisce di parcheggio blu. Per queste ultime bisognerà pagare un tagliando di 20 euro fisso, con un secondo pagamento che varia in base all’ISEE della persona a cui è intestata. Le fasce vanno dalla A alla D, che rappresentano anche le fasce dell’ISEE: A da €0,00 a €5.000,00 (zero); B da €5.000,01 a €16.750,99 (cinquanta euro); C da €16.751,00 a €25.750,99 (cento euro);D oltre €25.751,00 (centocinquanta euro).