Aggredisce e minaccia più volte la sorella in un giorno, lei chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Nella stessa giornata ha aggredito e minacciato più volte la sorella che si è vista costretta a richiedere l’intervento dei carabinieri. È accaduto ieri a Maddaloni dove un 47enne del posto è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e rapina.

Quando i militari della sezione radiomobile della compagnia di Maddaloni sono giunti presso l’abitazione della vittima hanno trovato l’uomo che, stringendo tra le mani il telefono cellulare, poco prima strappato dalle mani della donna, continuava a inveire contro di lei.

Riportato alla calma è stato condotto in caserma e arrestato. Approfonditi accertamenti hanno permesso di inquadrare l’episodio in un contesto di reiterati maltrattamenti fisici e psicologici che l’uomo, nell’ultimo periodo, avrebbe messo in atto nei confronti della sorella.

Il penultimo episodio di aggressione, quello prima di essere stato arrestato, il 47enne lo avrebbe compiuto nella stessa mattinata di ieri allorquando, andato in escandescenza per futili motivi, aveva sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione della sorella e dopo averla messa a soqquadro aveva poi prelevato le chiavi dell’auto di quest’ultima e 10 euro, andato via.

Rientrato nel pomeriggio avrebbe quindi nuovamente aggredito la sorella impossessandosi anche del suo telefono cellulare. L’arrestato, è stato associato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere.

