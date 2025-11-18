PUBBLICITÀ
Aggressione choc a Ischia, sordomuto difende un ragazzo e viene brutalmente picchiato

Nicola Avolio
Ultima modifica:
Picchiato per aver provato a difendere un ragazzo vittima di un pestaggio. E’ accaduto sull’Isola d’Ischia, nella zona della Riva Destra di Ischia Porto, all’esterno di un disco bar.

Secondo le primissime ricostruzioni, l’uomo, affetto da sordomutismo, sarebbe intervenuto dopo aver visto un giovane vittima di un pestaggio ad opera di altri quattro giovani, forse per futili motivi.

Ma il suo intervento non ha fermato il gruppo, che anzi ha preso a calci e pugni anche lui. Subito dopo, l’uomo è andato a presentare denuncia agli agenti del commissariato di Ischia. I poliziotti starebbero per identificare uno ad uno tutti degli aggressori, grazie anche alle immagini di alcune telecamere presenti nella zona. I quattro saranno denunciati in stato di libertà.

Il video è poi apparso in Rete, suscitando un ginepraio di polemiche. Francesco Emilio Borrelli, deputato per l’Alleanza Verdi-Sinistra, ha parlato di “una vigliaccata indegna” portata avanti da “un branco di violenti e balordi”. Nelle prossime ore potrebbero scattare già le denunce a piede libero per i quattro presunti responsabili, ormai quasi tutti ad un passo dall’essere identificati dagli agenti di polizia ischitani.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

