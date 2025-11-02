PUBBLICITÀ

“Ero andato in campo per una giornata di festa. E sono stato aggredito. Ho subito una frattura del setto nasale scomposta. Sarò operato nei prossimi giorni. È un episodio grave. Non si fa. Con la Federazione e le istituzioni capiremo cosa fare”.

A parlare è Gennaro Esposito, presidente dell’Academy Campania Puteolana, la squadra di calcio di Pozzuoli, assalito nella giornata di ieri, sabato 1 novembre, allo Stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco, sul finale della partita di prima categoria tra Città di Torre del Greco e Puteolana.

Aggressione choc durante la partita a Torre del Greco, presidente ospite colpito con calci e pugni al volto

L’aggressione improvvisa sarebbe avvenuta nei minuti finali del match, che si stava concludendo con un pareggio per 1-1, quando, poco prima del fischio finale, la Puteolana, squadra ospite, ha segnato un gol, portandosi sul 2 a 1. A quel punto un gruppo di tifosi del club di casa avrebbe assalito Esposito – che in passato è stato anche un calciatore della Turris – che era riconoscibile anche perché indossava una tuta della puteolana, colpendolo ripetutamente al volto e provocandogli un trauma cranico e la rottura scomposta del setto nasale. Il dirigente sportivo, subito soccorso da altri presenti, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maresca di Torre del Greco.

Le indagini su quanto accaduto sono affidate alla Polizia locale. Secondo le prime ricostruzioni, Esposito sarebbe stato assalito da 7-8 ragazzi che lo avrebbero colpito con calci e pugni. Il manager della Puteolana sarebbe caduto dalle scale dell’uscita dello stadio. Rimessosi in piedi sarebbe riuscito a sottrarsi agli aggressori e ad uscire dallo stadio. Acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dello stadio e le targhe delle auto in sosta all’esterno, per risalire all’identità degli aggressori.

La solidarietà del sindaco di Pozzuoli

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha espresso “sentita vicinanza al Presidente della Campania Puteolana, Gennaro Esposito, vittima oggi di una grave e inaccettabile aggressione sul campo di Torre del Greco. Quanto accaduto ci lascia profondamente stupiti e amareggiati. Lo sport dovrebbe essere luogo di rispetto, passione e confronto leale, non certo teatro di episodi di violenza che nulla hanno a che fare con i valori che intendiamo promuovere nelle nostre comunità. Mi unisco al dolore e allo sconcerto della società, della squadra e di tutti i tifosi granata, auspicando che si faccia piena luce sull’accaduto e che si agisca con fermezza affinché simili episodi non si ripetano più. A Gennaro Esposito va la mia personale solidarietà e quella dell’intera città di Pozzuoli”.

Il commento del deputato Borrelli

Il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs) stigmatizza quanto accaduto e parla di un “grave episodio di violenza che sarebbe accaduto durante una partita di Prima Categoria tra la squadra locale Città di Torre del Greco e l’Academy Puteolana. Dalle immagini che ho ricevuto, alcuni tifosi locali avrebbero aggredito fisicamente il presidente della squadra ospite, colpendolo durante e dopo il match, in un clima di tensione e intimidazione. Si tratta di un episodio vergognoso e intollerabile, per il quale ho chiesto immediate verifiche sull’accaduto. Si tratterebbe dell’ennesima conferma di quanto la violenza stia purtroppo contaminando anche i campionati minori. Il calcio dilettantistico dovrebbe essere un luogo di sport, passione e socialità, non un’arena di odio e aggressioni. Chiedo che vengano identificati e puniti i responsabili, con Daspo immediati e sanzioni esemplari per chi trasforma un campo di gioco in un ring. Servono controlli più severi anche a livello locale, perché ogni forma di violenza va estirpata alla radice, indipendentemente dal contesto o dalla categoria”.