Agguato a Castello di Cisterna, ferito il figlio del boss: proiettile a pochi centimetri dal cuore

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E’ ancora in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli Tommaso Rega, 37 anni nipote omonimo del boss storico della zona di Castello di Cisterna noto come o’ chirichiello, arrestato nel 2018. Ma non finisce qui: il padre, Giovanni Rega, alias Coscia storta, è attualmente detenuto. L’agguato è avvenuto nei pressi del complesso popolare della “Cisternina”, crocevia di traffici illeciti da decenni. Qui, Tommaso Rega, 37 anni, è stato affiancato dai sicari mentre si trovava nella sua automobile. Hanno sparato senza esitazione, un proiettile lo ha colpito alla spalla, perforando il torace e fermandosi a pochi centimetri dal cuore. Trasportato d’urgenza alla clinica Villa dei Fiori di Acerra, attualmente è in gravi condizioni all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Tra le piste seguite dagli investigatori quello del regolamento di conti da inquadrare nell dinamiche di camorra della zona.

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