Investe bimbo di cinque anni, arrestata ex compagna del padre

PUBBLICITÀ

Avrebbe investito con l’auto il figlio di 5 anni dell’ex compagno, per poi fuggire. Con questa accusa i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Torino hanno arrestato una 24enne torinese per tentato omicidio e lesioni personali aggravate. L’episodio è avvenuto a Torino ieri sera, poco prima delle 23.

Il bambino era in compagnia del padre e della nuova compagna dell’uomo quando è stato investito. Ha riportato un trauma addominale ed è stato sottoposto ad accertamenti. Si trova in osservazione, ma non è in pericolo di vita. Secondo quanto emerso, la donna alla guida dell’auto sarebbe l’ex compagna del padre del bambino.

PUBBLICITÀ

Dopo l’investimento si sarebbe allontanata senza fermarsi, venendo successivamente rintracciata e arrestata dai Carabinieri. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiarire i rapporti tra le persone coinvolte.