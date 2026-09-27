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Si torna a sparare in provincia di Napoli, stesa in centro

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Ieri in tarda serata, i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna sono intervenuti in via Passariello per l’esplosione di un colpo d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare, un uomo (in sella ad uno scooter insieme ad altre 2 persone) avrebbe sparato un colpo in aria. Non sono stati trovati bossoli. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.
Non ci sono feriti ne danni.

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