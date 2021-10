Ieri un agguato ha sconvolto la serata di Sant’Antonio Abate. Come riporta Stabia Channel da una moto, guidata da 2 persone a bordo, sono stati esplosi diversi colpi di pistola all’indirizzo di un uomo sorpreso tra via Stabia e via Roma. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della locale stazione. Infatti i militari stanno raccogliendo le testimonianze raccolte sul posto e vagliando le immagini di videosorveglianza cittadina.

LA RICOSTRUZIONE DELL’AGGUATO

Poco dopo le ore 20 due persone affiancavano una Lancia Ypsilon che sta percorrendo via Stabia, dopodiché esplodevano i primi colpi di pistola. Inizialmente l’autista tentava la fuga ma il veicolo rimaneva bloccato poco più avanti nel traffico. Ecco che l’uomo tentava disperatamente di sfuggire a piedi, decidendo così di lasciare l’auto in strada.

Quindi i killer esplodevano altri colpi proiettili verso il fuggitivo ma nessuno andava a segno. A fronte del fallimento gli uomini in sella alla moto facevano perdere le proprie tracce. Sarà compito delle forze dell’ordine chiarire i risvolti dell’agguato.