Agguato a Napoli, sorvegliato speciale ferito in strada: indagano i carabinieri

Ha un passato di ‘vicinanza’ ad ambienti criminali della Torretta l’uomo colpito questa notte da colpi di arma da fuoco a Napoli. Sono stati i carabinieri della compagnia Centro ad intervenire presso l’ospedale Pellegrini per una persona colpita al polpaccio destro da un colpo d’arma da fuoco.

Secondo una ricostruzione sommaria ancora da verificare, la vittima, il 50enne sorvegliato speciale del quartiere Massimo Laviano, sarebbe stato ferito in Via Arco Mirelli. Sconosciuti avrebbero tentato di strappargli la collana e la reazione del 50enne avrebbe spinto uno di loro ad esplodere un colpo di pistola. L’uomo è ricoverato in ospedale con 14 giorni di prognosi. Indagini in corso.

Il nome di Laviano è già conosciuto alle cronache: nel giugno 2013 fu sorpreso mentre depositava un oggetto avvolto in un asciugamano blu all’interno di una cassetta murale della Telecom vicino l’ingresso della sua abitazione in Via Piscicelli. Dopo averla richiusa, il 41enne era quindi rientrato in casa. Il gesto insospettì gli uomini della squadra mobile che controllarono cosa fosse avvolto all’interno dell’asciugamenti per poi rinvenire un fucile calibro 12 a canne mozzate, con matricola abrasa. Due cartucce erano già camerate ed altre 23, di varie marche, erano dentro un sacchetto di plastica. Laviano in passato era vicino al gruppo Piccirillo ‘attivo’ nella zona della Torretta