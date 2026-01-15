Agguato a Ponticelli, il raid contro Nambuletto ‘risposta’ a quello di inizio mese

PUBBLICITÀ

Vi sarebbe un botta e risposta tra gruppi contrapposti dietro il ferimento di Roberto Nambuletto, 23enne ferito due sere fa a Ponticelli con un colpo di pistola al polpaccio.

Gli investigatori sono sicuri: si tratterebbe del classico raid di vendetta e in particolare a quello costato il ferimento di Alfredo Clemente avvenuto un mese fa al rione Conocal.

PUBBLICITÀ

Nambuletto, indicato come vicino al clan De Micco pur senza essere affiliato e senza vantare precedenti di rilievo, è stato colpito mentre era in compagnia di un’amica.

Trasportato all’ospedale Villa Betania non ha saputo fornire elementi utili al riconoscimento ddei suoi feritori ma gli investigatori sono sicuri che dietro il raid di viale Califano vi sia la ‘mano’ dei De Luca Bossa che hanno voluto mandare un ‘messaggio’ ai nemici di sempre.