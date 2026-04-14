Agguato a San Giovanni a Teduccio, svolta nelle indagini: fermato 30enne

PUBBLICITÀ

È durata meno di ventiquattro ore la fuga di Fabio Scannapiecoro il 30enne indicato come autore del ferimento di Alessio Estatico, 26enne di San Giovanni a Teduccio. L’uomo, catturato dalla squadra mobile (guidata dal dirigente Mario Grassia) si nascondeva a casa di parenti ad Ercolano. Scannapiecoro è stato raggiunto da decreto di fermo con l’accusa di tentato omicidio ed è atteso dall’udienza di convalida. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il ferimento sarebbe avvenuto in piazza San Giovanni Battista, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Sarebbe stato un estraneo a soccorrere il giovane, caricandolo in auto e trasportandolo d’urgenza in ospedale. Durante il tragitto l’uomo avrebbe incrociato una volante dell’Ufficio Prevenzione generale a cui avrebbe raccontato cosa accaduto. Estaico, ricoverato in Rianimazione all’ospedale Vecchio Pellegrini, è stato colpito all’addome e al torace. Restano però ancora molti i punti da chiarire sulla dinamica dell’agguato che sarebbe maturato nell’ambito del mondo delle piazze di spaccio della zona.