Agguato e stesa tra le ‘paranze’ a Napoli, preso l’ultimo fuggitivo

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un minorenne per il reato di tentato omicidio aggravato in concorso, porto e detenzione illegale di arma, entrambi aggravati dalla modalità mafiosa. Il minore, rintracciato ieri sera presso l’aeroporto di Capodichino, di ritorno da un viaggio in Spagna, era ricercato per un provvedimento di fermo.

L’agguato a piazza Carolina

Tale provvedimento è il compendio delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e condotte da questa Squadra Mobile, congiuntamente a personale dei Commissariati San Ferdinando e Montecalvario, che hanno portato all’identificazione dei presunti responsabili della sparatoria avvenuta in piazza Carolina la notte tra l’11 e il 12 dicembre scorso, quando in pieno centro cittadino, un gruppo di giovanissimi provenienti dai Quartieri Spagnoli ha aperto il fuoco all’indirizzo di coetanei di un gruppo riferibile al quartiere del Pallonetto di Santa Lucia, sparando ad altezza d’uomo con l’ evidente intenzione di uccidere.

PUBBLICITÀ

Il provvedimento è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, che deve essere convalidata dal Giudice Competente e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.